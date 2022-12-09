شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن إيجابية حالة إصابة بجدرى القرود.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود (Mpox) لشخص يبلغ من العمر 39 عاما، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه اللصيقين، ونقل المريض لتلقى العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة.



الصحة تعلن إيجابية حالة إصابة بجدرى القرود

ويأتي اكتشاف هذه الحالة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة، ودقة نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي أمراض معدية.