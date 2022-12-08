شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب": قانون الإجراءات الضريبية لا يمس المواطنين وحسابات البنوك سرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديل الذى يحدث فى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس أى مواطن مصرى داخل مصر والحسابات البنكية فى سرية حساباته محفوظة بحكم القانون.

وأوضح النائب ياسر عمر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن مصر انضمت لمنتدى الشفافية العالمى والهدف من تعديلات القانون مكافحة التهرب الضريبى، قائلا: "هذا الكلام لا يمس المصريين وحسابات المصريين تتمتع بالسرية وتخضع لمتابعة".

واستكمل: "الفترة الجاية سنستلم قرض صندوق النقد الدولي ويعقبه قروض أخرى، وفي بنوك دولية لما تطمن من الشفافية وكلام صندوق النقد الدولي عنا ستدخل"، مشيرا إلى أن المناقشة وإقرار القانون حددا له لجنة يوم 18 ديسمبر والقانون لن تطول مناقشته وسيضيفون مادة واحدة في القانون وسنسمع كل الاستفسارات".