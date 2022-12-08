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دينا شرف الدين وطارق الدسوق في ندوة "القومى للمرأة" بحملة "16 يوم"

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القاهرة - سامية سيد - في إطار فعاليات حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" يقيم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ندوة عن دور الفن والإعلام في مواجهة العنف ضد النساء.

 

تستضيف الندوة الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين باليوم السابع، والدكتورة داليا المتبولي أستاذ الإعلام، والفنان طارق دسوقي. وتدير الندوة المذيعة أمل نعمان بالتليفزيون المصري.

 

تقام الندوة بمجمع الملك فهد بمدينة نصر السبت المقبل في الحادية عشر صباحاً.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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