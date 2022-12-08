شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الجيزة" تنظم ندوات بقرى حياة كريمة لرفع الوعى المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، ندوات توعوية بالمدارس ولقاءات مجتمعية بقرى "حياة كريمة" بمركزى الصف وأطفيح.

وأوضح منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بمدارس: حسين عوض وصلاح عبلي الابتدائية بالصف، ومدارس عمار بن ياسر الابتدائية وعزبة قرني بمنيل السلطان بأطفيح.

وأشار إلى أن الأنشطة تناولت ندوات توعية لحث الطلاب على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى والتعريف بأثار التغيرات المناخية على البيئة، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات تحمل عدداً من رسائل التوعية، وعمل أنشطة تفاعلية للطلاب تهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

ويذكر أن محافظة الجيزة شهدت خلال المرحلة الأولى من المبادرة، نهضة حضارية فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، بما يقرب من 1136 مشروعا امتد إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه، استفاد منها أكثر من مليون مواطن.