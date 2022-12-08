شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد قواعد الإعفاء من اللغة العربية لطلاب الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية، قواعد الإعفاء أو التخفيض من دراسة بعض المواد بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى الجارى، والتى نظمها القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014.

وأوضحت أن الطلاب غير العرب إذا لحقوا بمدارس لغات، يكون لهم الحق في الإعفاء من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية (لغة عربية - تربية دينية - مواد قومية) وفى هذه الحالة يمنح الطالب مصدقا بالمواد التي درسها، وفى حالة رغبة الطالب في دراسة تلك المواد يكون ذلك بناء على رغبة ولى الأمر كتابة، على أن يحصل الطالب على تخفيض قدره 25% من النهاية العظمى.

وتابعت: أما إذا الحقوا بمدارس تدرس المناهج العربية، فإنه يكون لهم حق الحصول على تخفيض نسبة النجاح في المواد التي تدرس باللغة العربية: "لغة عربية - تربية دينية - مواد قومية" بنسبة 25% من النهاية العظمى.

وأكدت أنه يعفى الطلاب العرب الذين أمضوا قبل التحاقهم مباشرة بالمدراس المصرية عامين متصلين على الأقل في بلاد لا تتحدث اللغة العربية من شرط النجاح في اللغة العربية - التريبة الدينية - المواد القومية على النحو التالي الطلاب الذين يلحقون بالصف الثالث الإعدادي فور قدومهم لمصر تخفيض بنسبة 25% من النهاية العظمى لهذه المواد ويسرى التخفيض في العام التالي إذا بقوا للإعادة.

وأشارت إلى أنه يتم إعفاء الطلاب الوافدين من بلاد لا تدرس اللغتين الأجنبية الأولى والثانية يعاملون على النحو التالي: في حالة إلحاق الطالب بالصف الثاني الاعدادي : تخفض لهم نسبة النجاح فيه إلى 25% من النهاية العظمى سواء منقولا أو باقيا للإعادة.

- في حالة إلحاق الطالب بالصف الثالث الاعدادى : تخفض لهم نسبة النجاح فيه إلى 25% من النهاية العظمى سواء منقولا أو باقيا للإعادة.

كما يجوز إعفاء الطلاب مزدوجي الجنسية بجنسية غير ناطقة للغة العربية من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية وفى هذه الحالة يمنح مصدق بالدرجات للمواد التي قاموا بدراستها فعلا على أن يكون ذلك بناء على رغبه ولى الأمر كتابة قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل وفى هذه الحالة يعاملوا معامله الطالب الوافد.

كما يعفى الطلاب المصريون العائدون من الخارج الذين أمضوا قبل التحاقهم مباشرة بالمدارس المصرية (عامين متصلين على الأقل في بلاد لا تتحدث اللغة العربية من شرط النجاح في اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية فى العام الدراسي الأول لإلحاقهم بالمدرسة، وتخفيض لهم نسبه النجاح فى كل هذه المواد إلى15 من النهاية العظمى ناجحا أو باقيا للإعادة إلى 25% من النهاية العظمى فى العام الذي يليه ناجحا أو باقيا للإعادة بالنسبة للغة الأجنبية الثانية يجوز الاعفاء من دراستها بالنسبة للطلبة المصريين العائدين الذين يلحقون بصفوف تكون دراسة هذه اللغة قد بدأت في صف سابق ، علي أن يتقدم الطالب برغبته في الأعفاء كتابة قبل موعد عقد الامتحان بشهر علي الأقل وينص في هذه الحالة بالشهادة علي اعفاء الطالب من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.