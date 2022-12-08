شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية: جلسات الحوار لقانون العمل تهدف لخروج تشريع يرضى الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وفقًا لموافقة رئيس المجلس، تهدف لخروج تشريع يرضي جميع الأطراف ويحقق الصالح العام.

وتابع فؤاد، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم:" أنه فيما يخُص منح ساعة استثنائية للمرأة الُمعيلة للابن المُعاق أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية من الذين يتولون رعايته، أنه قد ورد حُكم يضمن ذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

واستكمل:" وفيما يتعلق بالُمقترح الذى أثير بشأن تعديل المادة رقم (73) بما يمنح فرصة أخرى للعامل الذي لم يوفق في اجتياز التدريب للالتحاق بمهنة مُعينة، أن ذلك سوف يؤدي إلى التحايل من قبل الُعمال، وفيما يتعلق بالمادة رقم (75) فهناك ضرورة للاحتفاظ بالملفات لمدة خمس سنوات، فالأمر لا يتعلق فقط بالدعاوي القضائية، وإنما هناك حقوق تأمينية تُستند إلى هذه الملفات".