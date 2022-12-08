شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": انتظام صرف الخبز المدعم يوميا للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية على انتظام عمل كافة المخابز البلدية على مستوى الجمهورية، وكذلك انتظام صرف الخبز المدعم على بطاقة التموين يومياً للمواطنين.

واضافت الوزارة أن المخابز تعمل بشكل منتظم يومياً من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا، مع وجود بعض المخابز ذات الحصص الكبيرة يمتد عملها للساعة التاسعة مساءا ويتم تحديد مواعيد عمل المخابز عن طريق الإدارات التموينية بحيث نضمن توافر الخبز البلدي المدعم على مدار اليوم.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت اعتبارا من اليوم في استقبال طلبات إضافة المواليد من المواطنين لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على هؤلاء الأسر.

ووجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير جميع الإجراءات خلال استقبال طلبات إضافة المواليد من المواطنين لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، وهم: مستحقو معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش التضامن الاجتماعى، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

وأكد التوجيه الوزارى لوزير التموين والتجارة الداخلية على أنه نظراً لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجاً وتيسيرا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين، بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، والتى ينطبق عليهم القواعد.

وتضمن القرار بأن يقوم المكتب التمويني بتجميع هذه الطلبات والمستندات وإرسالها إلى مديريات التموين، ومرفق بها كشوف معتمدة cd على ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد، موضح بها الآتي: اسم صاحب البطاقة، الرقم القومى، رقم البطاقة التموينية، عدد أفرادالبطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية"، حيث ترسل هذه الطلبات والكشوف والمستندات مرفق بها cd أسبوعيا عن طريق مديرالمديرية التموينية لديوان عام الوزارة.