شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعول على دور مصر فى ترسيخ الشراكة الصينية العربى..غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" عهد جديد من التعاون.. الصين تعول على دور مصر فى ترسيخ الشراكة الصينية العربية.. الرئيس السيسى يلتقى نظيره الصينى فى الرياض ويؤكد تكامل مبادرة «الحزام والطريق» مع جهود مصر التنموية.. و«شى جين بينج» يشيد بدور القاهرة فى تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط.

اقرأ فى العدد أيضا..

- تكليفات رئاسية بالمتابعة لتطبيق التأمين الصحى الشامل.. رئيس الوزراء يستعرض أهم النتائج والتوصيات الأولية من البنك الدولى لتقييم المنظومة ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروع

- مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بالفاتورة الإلكترونية لـ30 إبريل.. «المالية»: تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة لدراسة كل التحديات



- الحكومة تنفى تقدمها بمشروع قانون يسمح بالاطلاع على الحسابات البنكية - الحكومة تنفى تقدمها بمشروع قانون يسمح بالاطلاع على الحسابات البنكية

- فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان.. مصر تصون شعبها بمعايير نموذجية.. إسهامات طويلة لمصر فى مجال حقوق الإنسان.. التزام صادق بتعهداتها الدولية.. دور حيوى لتعزيز التنسيق بين المجموعات الإقليمية بالأمم المتحدة.. و"حياة كريمة" ترجمة لمفهوم الحقوق الشامل.. 10 إجراءات اتخذتها "الداخلية" لترسيخ قيم حقوق الإنسان



- رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022 - رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022

- إطلاق برنامج الوقاية من المخدرات بـ6 آلاف مدرسة بالمرحلة الأولى بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعن



- وزير الأوقاف يفتتح الدورة التدريبية العلمية لأئمة الجزائر - وزير الأوقاف يفتتح الدورة التدريبية العلمية لأئمة الجزائر

- وزيرا البيئة والبترول يبحثان جهود التوافق البيئى لشركات البترول بمحافظتى السويس والبحر الأحمر



- "بى بى" توقع مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر - "بى بى" توقع مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر



