شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة دمياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة دمياط، بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض محافظة دمياط، فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والتأكد من التزام تلك المشروعات بجودة التنفيذ والتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها، وصولا لدخولها الخدمة، والمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن محافظة دمياط تشهدُ تنفيذ عدد من المشروعات سواء من خلال الموارد الذاتية للمحافظة، أو خطتها الاستثمارية، أو من خلال المشاركة المجتمعية، موضحة أن من بين المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال الموارد الذاتية، مشروع تطوير ممشى اللسان بمدينة رأس البر، التي تحظى بمكانة سياحية واقتصادية نظراً لموقعها الساحلي المميز.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن مشروع تطوير ممشى اللسان بمدينة رأس البر، ويشمل رفع كفاءته وتجميله واكتساب مساحات جديدة لتصبح مساحة الممشى 13 ألف م2، بدلاً من 3200 م2، مع إدراج منطقة تجارية بالمشروع تعمل على جذب الموارد للمحافظة، ولفتت كذلك إلى أن مشروع تطوير ممشى البحر بكورنيش مدينة رأس البر، يأتي أيضاً ضمن المشروعات الممولة من الموارد الذاتية للمحافظة، وكذا مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى تنشيط السياحة، لجعله مركزاً تجارياً جاذباً يتلاءم مع مدخل المدينة، هذا بالاضافة إلى مشروع تطوير موقف السرفيس بمدينة رأس البر، ليصبح موقفاً حضارياً يليق بزوار المدينة، إلى جانب إنشاء عمارتين استثماريتين برأس البر، باجمالي 48 وحدة سكنية، مزودة بجراجات بالدور الأرضي.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المشروعات الأخرى الممولة من الموارد الذاتية للمحافظة، تتضمن أيضاً، مشروع إعادة تطوير كورنيش "السنانية" بمدينة دمياط، بطول 2 كم، وكذا تطوير المزرعة السمكية بالرطمة، كمشروع انتاجي، وذلك بهدف استزراع بعض الأصناف البحرية المميزة.

كما عرضت محافظ دمياط، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ عدد من المشروعات التى تأتي ضمن الخطة الإستثمارية الجارية للمحافظة، ومنها مشروع إحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة، وتطوير الطرق المحيطة، والنصب التذكاري بمدينة دمياط، ومشروع تطوير ورفع كفاءة 7 مناطق غير مخططة بمدينة دمياط، ومشروع انشاء المجزر الآلي بشطا بمدينة دمياط، على مسطح 12 فداناً.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن "دمياط" تشهد كذلك في إطار الخطة الاستثمارية الحالية لها، تنفيذ عدة مشروعات حضارية، منها تطوير وإعادة تأهيل طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا بالمدينة، عبر تطوير الطريق القائم ليصبح 3 حارات مرورية لكل اتجاه، واضافة حارة خدمة وتنفيذ الأرصفة على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، مع اضاءة الأعمدة وأعمال صرف الأمطار، فضلأً عن مشروعات تطوير كل من الترعة الشرقاوية وميدان الشهابية بمدينة دمياط، بطول 7 كم، وتطوير طريق "السيالة ـ بورسعيد" بطول 2.5 كم، وتطوير كورنيش مدينة الزرقا، بطول 700 م، وتطوير شوارع بمدينة فارسكور، بطول 2.8 كم، وتطوير شارع الفنار بمدينة عزبة البرج بطول 1.4 كم، حيث تشمل تلك المشروعات جميعها أعمال التطوير والتجميل وإعادة الرصف، وتنفيذ أرصفة على جانبي الطريق، بالإضافة لأماكن انتظار السيارات.

ولفتت محافظ دمياط إلى أن المدينة تشهد كذلك تنفيذ عدة مشروعات من خلال المشاركة المجتمعية، منها مشروع إعادة تأهيل كوبري دمياط التاريخي بمدينة دمياط، كتبرع من إحدي الشركات، ومشروع إنشاء المنطقة الحرة الجديدة، بالشراكة بين المحافظة وإحدى الشركات العالمية.