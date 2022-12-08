شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى لنظيره الصينى: نتطلع للعمل المشترك للارتقاء بالعلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أعرب للرئيس الصينى عن التطلع للعمل المشترك معه خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصةً في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والصيني.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، إلى العاصمة ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى القمة العربية الصينية الأولى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،" بأن مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث ستهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.



استمرار تراجع أسعار الذهب لتسجل 1600 جنيه بانخفاض 214 جنيها استمرار تراجع أسعار الذهب لتسجل 1600 جنيه بانخفاض 214 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا من يوم 5 ديسمبر الجاري إلي يوم 8 ديسمبر 2022 لتسجل هبوطا ملحوظا من مستوى 1814 دولار إلي مستويات 1600 دولار بإجمالي انخفاض 214 جنيها في الجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع استمرار موجة الاضطرابات في السوق وسط تغيرات لحظية في سعر المعدن بسبب المضاربة، وتشهد الأسواق اضطرابات في عملية تسعير الذهب، الأمر الذي دفع بعض تطبيقات تحديد أسعار الذهب لوقف تسعير المعدن وكذلك كبار الشركات المنتجة وقف عمليات البيع والشراء.

ويبلغ متوسط سعر بيع الذهب الآن في سوق الذهب بمصر 1600 جنيه من العيار الرئيسي 21 وتشير التوقعات إلي إمكانية تراجع سعر الذهب في الأسواق خلال الساعات القادمة مع اتجاه حائزي المعدن النفيس لبيع السبائك لجني الأرباح.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1371 جنيها.

عيار 21 سجل 1600 جنيها.

وعيار 24 سجل 1829 جنيها.

الجنيه الذهب 12800 جنيها.



تطبيق سنة الامتياز على طلاب التمريض للحصول على ترخيص مزاولة المهنة تطبيق سنة الامتياز على طلاب التمريض للحصول على ترخيص مزاولة المهنة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار وزير التعليم العالى رقم 4426 لسنة 2022 بشأن إصدار اللائحة الداخلية الموحدة لسنة التدريب الإجبارى الامتياز لمرحلة بكالوريوس التمريض.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية الموحدة لسنة التدريب " التدريب الإجبارى" الامتياز لمرحلة بكالوريوس التمريض المشار إليه المرفقة ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

ونصت المادة الثانية أنه على المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق وأحكام قانون تنظيم العمل فى المستشفيات.



مجلس إدارة البنك التجارى الدولى يرشح هشام عز العرب رئيسًا غير تنفيذى للبنك مجلس إدارة البنك التجارى الدولى يرشح هشام عز العرب رئيسًا غير تنفيذى للبنك

أعلن البنك التجاري الدولي، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، اقتراح مجلس الإدارة بتعيين هشام عز العرب رئيسًا غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري خلفًا لشريف سامي والذي سيستمر عضوًا غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك.

وقررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التعامل على أسهم البنك التجاري الدولي اعتبارًا من الساعة 12.50 من جلسة تداول اليوم الخميس.



بايدن يعلن الإفراج عن لاعبة سلة أمريكية محتجزة بروسيا فى صفقة تبادل سجناء بايدن يعلن الإفراج عن لاعبة سلة أمريكية محتجزة بروسيا فى صفقة تبادل سجناء

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن الإفراج عن لاعبة السلة الأمريكية بريتنى جرينر التى كانت محتجزة فى روسيا، بعد صفقة تبادل السجناء مع موسكو، والتى تم بموجبها الإفراج عن لاعبة السلة الأمريكية التى كانت تواجه محاكمة فى روسيا لحيازة مواد ممنوعة، مقابل الإفراج عن رجل الأعمال الروسى وتاجر الاسلحة المدان فيكتور بوت.

ونشر بايدن على حسابه على تويتر تغريدة قال فيها" تحدثت قبل لحظات إلى بريتنى جرينر" هى فى أمان ، هى على الطائرة، هى فى طريقها إلى الوطن.

وفى يوليو الماضى، أرسلت بريتنى جرنير، لاعبة السلة الأمريكية المعتقلة فى روسيا منذ فبراير الماضى بتهم تتعلق بحيازة مخدرات، خطابا مكتوبا بخط اليد إلى الرئيس جو بايدن تطلب منه عدم نسيانها.



الحكومة تنفى تقدمها بمشروع قانون يسمح بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين الحكومة تنفى تقدمها بمشروع قانون يسمح بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين، تواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

وقامت مصر عام 2016، للوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة التهرب الضريبي، بالانضمام إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي؛ بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، عن طريق تطبيق الدول للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها لاتفاقيات تُعد إطارًا قانونيًا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.



"التعليم" تنفى إضافة مادة الكيمياء لمناهج الصف الخامس الابتدائى "التعليم" تنفى إضافة مادة الكيمياء لمناهج الصف الخامس الابتدائى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لما تردد بشأن إضافة مادة الكيمياء لمناهج ومقررات تلاميذ الصف الخامس الابتدائى بالفصل الدراسى الثانى، متابعة: المناهج كما هى دون تغيير.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا للقرار الوزارى المنظم للتقييم والدراسة فى الصف الخامس الابتدائى، بدرس الطلاب مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية" كونكت" وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقيم واحترام الأخر وأنشطة التوكاتسو والتربية الدينية وكونكت بلس، والدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية والعلوم والتربية الفنية، ولن توجد أى نية لإضافة مواد أخرى.

وأكدت الوزارة أن الصف الخامس الابتدائى دخل هذا العام ضمن الصفوف التى تستفيد من النظام الجديد للتعليم، بمناهج تم بنائها وفق المعايير العالمية، وتظهر نتائج الطلاب فى شكل ألوان إَضافة إلى أداء الطلاب 3 اختبارات فى الترم الواحد.

وكانت تداولت أخبار على صفحات وجروبات أولياء الأمور تزعم إَضافة مادة الكيمياء لمناهج الصف الخامس الابتدائى.



طقس خريفى غدا معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة طقس خريفى غدا معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، لطيف على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.



المالية: مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بالفاتورة الإلكترونية لـ30 أبريل المالية: مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بالفاتورة الإلكترونية لـ30 أبريل

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية.

يأتى القرار لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا؛ وذلك على ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذى تنتهى معه التقديرات الجزافية.

كما وجَّه الوزير، بتعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، التى تنتهى بنهاية أبريل المقبل، عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.



عبد الله طه رئيسا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة وفاطمة الزهراء نائبا و7 أمناء للجان عبد الله طه رئيسا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة وفاطمة الزهراء نائبا و7 أمناء للجان

أسدلت جامعة القاهرة الستار على الانتخابات الطلابية في أجواء ديمقراطية شفافة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والتي فاز فيها الطالب عبد الله طه بكلية الإعلام برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة فاطمة الزهراء كلية التربية للطفولة المبكرة نائبًا لرئيس الاتحاد، بعد ترشح 4 طلاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، وتم انتخاب 7 أمناء للجان العليا.

وجرت عملية الانتخاب على رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بمشاركة 40 طالبا وطالبة من رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور مجدى عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان المنياوي منسق أسرة مبادرة من أجل مصر جامعة القاهرة.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى توسيع دور الاتحاد ومشاركة جميع الطلاب في مختلف الأنشطة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم ودعم روح التنافس بينهم واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.