شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط مجوهرات مهربة من 22 مليون جنيه جمركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المُهربة جمركياً، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جرائم التهرب الجُمركى..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للمشغولات الذهبية - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة – مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة، وغير المسدد عنها الضرائب والرسوم المالية، واتخاذ الشركة المشار إليها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى، فضلاً عن قيامه ببيع المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليه..وبحوزته ("597,29" قيراط من فصوص الماس مختلفة الأحجام - كمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأنواع "زمرد – ياقوت – زفير" تقدر بـ (234) قيراط بإجمالى وزن "959" جرام - "1,973" كيلو جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام - مبلغ مالى عملات "محلية - أجنبية") من متحصلات نشاطه الإجرامى .

بفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (22) مليون جنيه ، بمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإعترف بتحصله على الماس والأحجار الكريمة المهربة من (مدير شركة إستيراد - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته (عدد 23 قطعة من فصوص الماس) بما يعادل (23) قيراط مُهربة.. قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (1,25) مليون جنيه.. كما ضُبط بحوزته مبلغ مالى عملات "أجنبية"من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. و من خلال الفحص الفنى للهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين إحتوائها على محادثات ورسائل متبادلة فيما بينهما تفيد نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

قدرت الرسوم الجمركية للمضبوطات بمبلغ (46,5 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.