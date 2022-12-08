شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 470 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية والمقاهى جنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حى جنوب، حملة مكبرة لإزالة إشغالات المحال والمنشآت التجارية والمقاهي والتعديات على الطريق العام؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الأشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن رفع 470 حالة إشغال للمنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب والحسن والحسين وورش حدائق الجزيرة بالمنيب، وإيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بمتابعة طه عبد الصادق رئيس حى جنوب.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات.