شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يزيل بناء مخالفا أعلى سطح عقار بشارع محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة جهود رصد مخالفات البناء وإزالة العقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم لتحقيق الانضباط، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، رصد حي الدقي، وجود أعمال بناء مخالف بدون ترخيص أعلى سطح العقار رقم 13 شارع محمد علي والمتفرع من شارع سليمان جوهر.

وعلى الفور، تمت الإزالة الفورية لمنع المخالف من الاستفادة من الأعمال المخالفة، كما تم التحفظ على جميع المعدات والأدوات ومواد البناء المستخدمة لضمان إيقاف الأعمال، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي.