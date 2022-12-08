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حى الدقى يزيل بناء مخالفا أعلى سطح عقار بشارع محمد على

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القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة جهود رصد مخالفات البناء وإزالة العقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم لتحقيق الانضباط، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وفي هذا الإطار، رصد حي الدقي، وجود أعمال بناء مخالف بدون ترخيص أعلى سطح العقار رقم 13 شارع محمد علي والمتفرع من شارع سليمان جوهر.

 

وعلى الفور، تمت الإزالة الفورية لمنع المخالف من الاستفادة من الأعمال المخالفة، كما تم التحفظ على جميع المعدات والأدوات ومواد البناء المستخدمة لضمان إيقاف الأعمال، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي.

 

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

ازالة عقار بشارع محمد على
ازالة عقار بشارع محمد على

حى الدقى يزيل بناء مخالف أعلى سطح عقار بشارع محمد على
حى الدقى يزيل بناء مخالف أعلى سطح عقار بشارع محمد على

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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