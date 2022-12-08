شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الخميس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس سعد هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتروكيماويات، والدكتور عبد اللطيف طه، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال".

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية إنشاء مشروع "الصودا آش" ومشتقاتها، الذي يهدف إلى إنتاج مادة كربونات الصوديوم؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية، والحد من استيرادها من الخارج، لافتاً إلى ضرورة توحيد الجهود في هذا الملف.

وخلال الاجتماع تناول بالشرح المهندس طارق الملا، وصف المشروع والموقع الخاص به بمدينة العلمين الجديدة، موضحاً أهمية مشروع إنتاج الصودا آش، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة القيمة المضافة لخام الجير المصري، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتج وتوفير استيرادها من الخارج، وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال فترة إنشاء وتشغيل المشروع.

وقال المهندس طارق الملا: هناك احتياج كبير لهذه المادة الخام، التي تدخل في صناعات متعددة.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي الخاص بالمشروع، موضحاً ما تم إعداده من دراسة جدوى اقتصادية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إعداد الدراسة الفنية، وكذا ما تم الإنتهاء منه فيما يخص الدراسة التسويقية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص، ومبادرة "ابدأ".

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، مؤكداً أن الحكومة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع الهام.