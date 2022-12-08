شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح خطوات التقييم المبنى على منهجية الجدارات لطلاب المدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، يتضمن الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، بشأن أعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الحالي، لطلاب المدارس الفنية المطبق بها تلك البرامج.

وأكدت الوزارة على تكليف المرشحين بأعمال التحقق الداخلي للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية، في المدارس الفنية المطبق بها تلك المنهجية، في ضوء لائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتي تهدف إلى:

- تأكيد صدق وموثوقية أدوات التقييم.

- التأكد من أن المقيمين يطبقون معايير التقييم بشكل موحد.

- تأكيد قرارات التقييم التي يتخذها المقيمون قبل إعلان النتائج.

- التأكد من أن سجلات التقييم والتحقق الداخلي دقيقة وكاملة.

- دعم المقيمين من خلال التوجيه والمشورة وتنفيذ إجراءات المدرسة للتعامل مع التماسات التقييم المقدمة من الطلاب.

وجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات لمدير عام التعليم الفني تضمنت الآتي:

- التكليف بمهام التحقق الداخلي لأعمال التقييم بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات وفقاً لكل نوعية للعام الدراسي 2022-2023م.

- لا يتم قبول أية اعتذارات إلا من خلال مدير المديرية، وذلك بخطاب موجه لرئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى.