شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن الإفراج عن لاعبة سلة أمريكية محتجزة بروسيا فى صفقة تبادل سجناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن الإفراج عن لاعبة السلة الأمريكية بريتنى جرينر التى كانت محتجزة فى روسيا، بعد صفقة تبادل السجناء مع موسكو، والتى تم بموجبها الإفراج عن لاعبة السلة الأمريكية التى كانت تواجه محاكمة فى روسيا لحيازة مواد ممنوعة، مقابل الإفراج عن رجل الأعمال الروسى وتاجر الاسلحة المدان فيكتور بوت.

ونشر بايدن على حسابه على تويتر تغريدة قال فيها" تحدثت قبل لحظات إلى بريتنى جرينر" هى فى أمان ، هى على الطائرة، هى فى طريقها إلى الوطن.

وفى يوليو الماضى، أرسلت بريتنى جرنير، لاعبة السلة الأمريكية المعتقلة فى روسيا منذ فبراير الماضى بتهم تتعلق بحيازة مخدرات، خطابا مكتوبا بخط اليد إلى الرئيس جو بايدن تطلب منه عدم نسيانها.



بايدن وزوجة بريتنى جرنير مع هاريس وبلينكن

وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز فى هذا الوقت، فإن جرنير قالت فى مقتطفات من خطابها نشرها موكلون عنها : بينما أجلس فى سجن روسى، وحيدة مع أفكارى وبدون حماية زوجتى وأصدقائى وعائلتى أو القميص الأولمبيى أو أي إنجازات، أشعر برعب من أننى قد أظل هنا إلى الأبد. وتابعت قائلة لبايدن: أدرك أنه تتعامل مع الكثير، لكن من فضلك لا تنسانى أنا والمعتقلين الأمريكيين الآخرين. رجاء افعل كل ما بوسعك كمن أجل إعادتنا على الوطن.

ونشر بايدن صورتين أثناء المكالمة بوجود زوجة بريتنى ونائبته كامالا هاريس.