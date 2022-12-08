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رئيس الصين يشيد بدور مصر بقيادة الرئيس السيسى فى تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الصينى أشاد بدور مصر بقيادة الرئيس السيسى فى تعزيز الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط، وهو الدور الذي تعول عليه الصين فى إقامة شراكة صينية عربية.

 

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الرياض للمشاركة فى القمة العربية الصينية الأولى.

 

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