شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نشكر الرئيس على رعاية المسابقة العالمية للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وكل قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعاية مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم التاسعة والعشرين والتي ستعقد بإذن الله تعالى بالقاهرة في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2023م ، مؤكدًا أن هذه الرعاية دعم كبير للمسابقة، والرئيس حريص على إكرام أهل القرآن.

وتضم المسابقة الفروع التالية:

الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن عن 45 عامًا.

- الجائزة الأولى 250 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 150 ألف جنيه.

الفرع الثاني: الأسرة القرآنية

حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن 45 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصص التفسير وعلوم القرآن، ومفتوح لهم ولغيرهم.

الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن عن 50 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.

الفرع الخامس : حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بشرط ألا يزيد السن عن 40 عامًا.

- الجائزة الأولى 150 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 100 ألف جنيه.

الفرع السادس : ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الفرع السابع : الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ، بشرط ألا يزيد السن عن 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الفرع الثامن : المحفظ المثالي وجائزة قدرها مائة ألف جنيه.