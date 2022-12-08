شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف محرم يفوز بعضوية مجلس إدارة جمعية جراحة العظام المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز دكتور أشرف محرم نائب رئيس نادي الصيد، بعضوية مجلس إدارة جمعية جراحة العظام المصرية، بعد فوزه في الانتخابات التي أقيمت مساء أمس.

ويتكون مجلس إدارة جمعية جراحة العظام المصرية الجديد كالتالي، عبد الحكيم عبد الله، وأشرف محرم، وأحمد خليف، والظاهر حسن الظاهر، ووليد عبيد، وأسامة حجازى، وجمال حسنى، ومحمد الأشهب، وبهاء قرنة، ومحمد فاضل، وعلاء الزهيري، وهانى موافى، وهشام العشرى، ومحمود الرصاصي، وإبراهيم أبو عميرة.

وأسست جمعية جراحة العظام عام 1948 ، كثالث اقدم جمعية لهذا التخصص الدقيق على مستوى العالم. اساسها دكتور محمد كامل حسين مؤسس قسم جراحة العظام بكلية طب القصر العيني مع 15 جراح للعظام هم اساس العلم و التخصص في مصر و العالم العربي، ومنذ إنشائها كان ارتباط جمعية جراحة العظام العريقة بقسم العظام بقصر العيني وثيقاً.