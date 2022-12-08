شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الخميس، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك بحضورالدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، والعديد من مسؤولى الرقابة الإدارية، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية وقيادات من الأزهر.

وفي كلمتها، نيابة عن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رحبت الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالحضور، معربة عن سعادتها باحتفال الوزارة باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وقالت الدكتورة راندة شاهين "إن الوزارة تسعى إلى الاستجابة لتوجهات القيادة السياسة لمكافحة الفساد، من خلال تضمين القيم الأخلاقية والإنسانية في منظومة التعليم الحديثة (2.0)، وفي ضوء رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري الذي يعد مصدر القوة والتماسك البناء لمصر الجديدة التي ننشدها".

كما أشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى تبنى إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبرعام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية، وقد أشادت الأمم المتحدة بالجهد المصري المبذول في هذا الشأن حيث أُدرجت الاستراتيجية الوطنية كإحدي أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وعلي الرغم من النجاح الذي تحقق من جراء تطبيق الاستراتيجية الأولي إلا أن مصر أكدت التزامها بمواصلة الجهود من أجل الوصول إلي درجات أفضل في مجال الوقاية من الفساد ومستويات أعلي من النزاهة والشفافية، فكانت الإستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد 2019/2022، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ختام فعاليات منتدي إفريقيا 2018 بشرم الشيخ.

وأوضحت أن المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب (جريس) في مجال مكافحة الفساد يتبناها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات برئاسة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وبتوجيه من القيادة السياسية المصرية، ومن المقرر أن تستمر أنشطة المبادرة حتى شهر يوليو 2023، وهي من أبرز المبادرات المرتبطة بأنشطة التعليم والتعلم الهادف إلى مكافحة الفساد.

وتابعت الدكتورة راندة شاهين: "إن احتفالية اليوم تأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر من كل عام، وتتبنى هيئة الرقابة الإدارية - الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد متابعة أنشطة مبادرة جريس لمكافحة الفساد، وفي هذا السياق يجب التأكيد على ثقافة نبذ الفساد التي تحتاج إلى مزيد من التعزيز داخل المدارس وذلك من خلال دمج مكافحة الفساد في البرامج والمناهج التعليمية لكي يصبح الشباب قادة النزاهة في المستقبل، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال خططها الطموحة للتطوير".

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام أنه لا بد من تضمين برامج توعوية للطلاب حول ميثاق الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتضمن أنشطة الأكاديمية دورات تدريبية وعقد مؤتمرات وورش تدريبية متخصصة لكوادر أجهزة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية.

وأضافت: "إنه في يومنا هذا نحاول إلقاء الضوء على ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أنشطة متنوعة تهدف إلى ترسيخ مجموعة من القيم الاجتماعية والإنسانية التي تكافح الفساد، سواء كان ذلك من خلال بناء قدرات العاملين بالمؤسسة التعليمية أو ما يتم داخل مدارسنا كبرامج الإذاعة المدرسية ومسرحة المناهج وربط العملية التعليمية بالمواقف الحياتية، الأمر الذي من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا في سلوك أبنائنا الطلاب داخل المدارس، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابيًا على المجتمع كافة.

تضمن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، عرضًا تقديميًا للرقابة الإدارية عن مكافحة الفساد، وعرض نموذج للإذاعة المدرسية بمدرسة الزمالك الثانوية بنين العسكرية حول مكافحة الفساد، وعرض من إبهار مصر (مؤسسة التعليم أولًا)، وعرض نموذج لدرس تعليمي بمادة الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية حول أهمية مكافحة الفساد لمدرسة كلية السلام الابتدائية إدارة الزيتون، وعرض نموذج لدرس تعليمي بمادة الدراسات بالمرحلة الثانوية لمدرسة سراي القبة الثانوية بنات بإدارة الزيتون؛ لتوضيح تأثير الفساد على استقرار الدول، وعرض درس تعليمي في مادة الرياضيات لإدارة شرق مدينة نصر حول أهمية غرس القيم الإيجابية في الطلاب، وعرض باللغة الإنجليزية لإدارة الزيتون عن مكافحة الفساد.