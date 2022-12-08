شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارات التعليمية بالجيزة توزع 85 بطانية و100 شنطة مدرسية ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مع الإدارة العامة للتربية الرياضية، للعام الثانى على التوالى فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث قامت بتوزيع ما يقرب من 85 بطانية و100 شنطة مدرسية على مدارس قرى نصر النوبة، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت المشاركة من عدة إدارات تابعة لتعليم الجيزة، شملت مدرسة الصفا التابعة لإدارة بولاق الدكرور والتى شاركت بـ50 بطانية و50 شنطة مدرسية، ومدرسة الخطيب التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، والتى شاركت بعدد 75 تيشيرت و50 شنطة مدرسية، كما شاركت إدارة الدقى ممثلة في مدرستي نارمر والعروبة، بتوزيع 100 تيشيرت و35 بطانية.

وقد تم توزيع المستلزمات على مدارس الوروار الابتدائية، وتوشكا غرب تعليم أساسى، وتوشكا شرق تعليم أساسى، وأبوسمبل غرب الابتدائية، وأبو سمبل شرق الابتدائية، والنصر الابتدائية، والبطل أحمد إدريس الرسمية لغات، وقرشة للتعليم الأساسى، وكلابشة الابتدائية، والسيالة، والمحرقة الابتدائية بقرى نصر النوبة.