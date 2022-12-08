شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بروكسل يبحث التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية مع الاتحاد الأوروبى والناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث د. بدر عبد العاطى، سفير مصر ببروكسل سبل تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية مع الفريق أول "روبرت بريجر"، رئيس اللجنة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبى، و كذلك "خافيير كولومينا"، نائب مساعد سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي للشئون السياسية والأمنية، وذلك بحضور ملحق الدفاع ببروكسل.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الخميس- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن اللقاء مع رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي تناول سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المجالات الدفاعية استناداً إلى علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الجانبين وتحقيقاً للمصلحة المتبادلة.

وأضافت الوزارة أنه جرى خلال اللقاء الإشادة بدور مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما تطرق اللقاء أيضاً إلى جهود مصر لدعم دول القارة الأفريقية في إطار مواجهة التحديات الأمنية؛ لا سيما في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث تم إلقاء الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA، في تقديم الدورات التدريبية للمسئولين من دول الساحل في ضوء ما تعانيه تلك المنطقة من تهديدات أمنية.

ومن جانب آخر، تركز الاجتماع مع نائب مساعد سكرتير عام حلف الناتو للشئون السياسية والأمنية "خافيير كولومينا" على عدد من موضوعات التعاون الثنائي مع مصر وسبل تطويرها بما في ذلك بناء القدرات والتدريب، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام ونقل الخبرات، فضلاً عن تعزيز تبادل الزيارات بين الجانبين.