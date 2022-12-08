شكرا لقرائتكم خبر عن اعمل حسابك.. قطع المياه 7 ساعات غدا عن بولاق الدكرور القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن بولاق الدكرور القديمة "المربع المحصور ابتداءاً من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولاً ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر مدينة النجوم عرضاً"، لمدة 7 ساعات، وذلك ابتداءا من الساعة 11 مساء غد الجمعة الموافق 9/12/2022 وحتى الساعة 6 صباح السبت الموافق 10/12/2022.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى تنفيذ أعمال تدعيم للبنية التحتية بمناطق حى بولاق الدكرور ضمن مشروع منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والتى تشمل أعمال صيانات ولحامات لخطوط بشوارع (كمال شحاتة مع فاروق حرب و6 أكتوبر- على خليل مع همفرس).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولى شركة المياه والشرب والصرف الصحى بالجيزة بضرورة الإلتزام بالمدة المعلنة للإنتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الإنتهاء من الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.