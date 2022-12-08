شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على المسح الصحى للأسرة المصرية: نسبة ختان الإناث تقل سنويا بمقدار 1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة فاطمة زناتى المشرف العام على المسح الصحى للأسرة المصرية، أن نسبة الختان انخفضت منذ عام 2014 وحتى عام 2021، من حوالى 22% إلى 14%، أى بما يقرب من 8%، مضيفة أن نسبة الختان المتوقعة "من لديهم النية فى الختان" انخفضت إلى النصف من 56%؜ إلى 27%؜، مما يشير إلى أن هناك تحسن وأن نسبة الختان تقل سنويًا بمقدار 1%.

وأوضحت أن الـ15 عاما الماضية شهدت تطورا كبيرا فى نسبة الختان، وذلك منذ عام 2005 وحتى عام 2021، وبالتالى وجدنا أن نسبة الختان بين الفتيات من سن 0 إلى 17 سنة انخفض من 28% إلى 12%، كما انخفضت نسبة الختان بين الفتيات لـ19 سنة من 22%؜ إلى 14%؜، أى أن معدل الختان مازال ينخفض سنويا بمقدار 1% فقط.

وكشفت عن أن 84% من الختان يتم على يد مقدم خدمة صحية، أغلبهم أطباء، متمنية أن يؤتى القانون الجديد بثماره ويقضى على جريمة ختان الإناث.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، الذى عقد اليوم، تزامنا مع حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ونيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والسيدات أعضاء اللجنة وممثلى الجهات الشريكة.