شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ420 جنيها.. تعرف على غرامات المخالفات بقطارات ومحطات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الخليج 365 الغرامات التى تفرضها هيئة السكة الحديد، على الركاب الذين يخالفون قواعد الأمن والسلامة بقطارات ومحطات السكة الحديد، والتي تصل أعلى غرامة فيها لـ420 جنيها، وهو ما نتعرف عليه فى النقاط التالية..

1. النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو الأماكن غير المخصصة لذلك 50 جنيها.

2. العبث بالمعدات والاجهزة الخاصة بالقطارات اوتعطيل حركاتها علي الخطوط 200 جنيه.

3. الركوب علي اسطح القطارات اوبين وحداتها او في اي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب او مسير القطارات للخطر 200 جنيه.

4. حمل اي مواد قابلة للاشتعال 420 جنيه.

5. القاء المخلفات او اوراق او البصق داخل المحطات او القطارات 50 جنيه.

6. ركوب القطار والامتناع عن دفع الاجرة او الغرامة او الركوب في درجة اعلي من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الأجرة 50 جنيها في المكيف، و20 جنيها في المميز.

7. حمل الاثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة اوالاذيولاينطبق عليه لائحة الطرود 420 جنيها.

8. العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة 50 جنيها.

9. دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك 50 جنيها.