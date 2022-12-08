شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط امتحانات الطلبة الذين يتعرضون لعذر مرضى باختبارات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية أن الطلاب الذين يتعرضون لعذر مرضى أو إصابة قبل أو أثناء أداء الامتحان فى الشهادة الإعدادية يؤدون الاختبارات وفقا للضوابط التالية:

- يتقدم ولي أمر الطالب إلى شئون الطلبة بالإدارة التابع لها الطالب بخطاب يعرضه على اللجنة الطبية لتقرير مدى قدره الطالب على أداء الامتحان وكتابة تقرير عن حالة الطالب سواء بوضع الطالب داخل لجنة خاصة داخل اللجنة العامة (بمرافق - بدون مرافق أو تأجيل الامتحان للفصل الدراسي الثاني في حالة عدم قدره الطالب على أداء الامتحان.

- الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الدمج يعقد لهم امتحان ذات مواصفات خاصة وفقا لنوع الإعاقة التي يعانون منها ابطئ تعلم - توحد - ضعف سمعي - ضعف بصرى . .. الخ على أن تتولى إدارة التربية الخاصة بكل إدارة حصر اعداد هؤلاء الطلاب من المدارس ونوعيه الإعاقة.

- الطلاب نزلاء مستشفى 57357، ومعهد الأورام يعقد لهم امتحان داخل المستشفى بعد تقديم تقرير طبي إلى شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم التي تتولى إبلاغ الادارات التابع لها هؤلاء الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل بياناتهم إلكترونيا عبر موقع الوزارة وملء استمارة التقدم للامتحانات.

الجدير بالذكر أن امتحان الفصل الدراسي الأول ينطلق منتصف يناير المقبل.