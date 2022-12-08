شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الطالب محمد رضا عبد السلام برئاسة اتحاد طلاب جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم اليوم الماراثون الانتخابى للاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس للعام الجامعى 2022 / 2023، وأسفرت جلسة التصعيد على مستوى الجامعة عن فوز الطالب محمد رضا عبد السلام هلال ( كلية التجارة) برئاسة اتحاد طلاب جامعة عين شمس، وفازت فى مقعد نائب رئيس الاتحاد، الطالبة مريم خالد مصطفى مرسى كلية طب الأسنان .

وخلال كلمته هنأ د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية، مجلس الاتحاد الجديد، كما وجه الشكر لمجلس الاتحاد السابق والذى جاء تمثيله مشرفًا طوال الفترة الماضية .

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وهم: د. ولاء أنيس وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب ود. تامر عبد المنعم راضى الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال باللجنة وريهام العطيفى القائم بتسيير أعمال أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب وإبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمد عبد المالك مدير عام الشؤون القانونية والطلاب مصطفى محمود السيد الفرقة الرابعة كلية الحقوق والطالبة مدير إسماعيل بكر الفرقة الثالثة كلية التجارة .

وفى حوارٍ ثرى مع الطلاب، أكد د. عبد الفتاح سعود أن اختيار بعض اللجان داخل مجلس الاتحاد بالتزكية لا يؤثر على أجواء الديمقراطية وإنما يعكس روح الزمالة والتفاهم بين الطلاب وتلاقى أفكارهم لاختيار فرد منهم يمثلهم ويعبر عنهم ويكون ناقل أمين لأصواتهم ومطالبهم.

و وجه الطلاب أعضاء الاتحاد بضرورة العمل وفق الأعراف الجامعية وإعلاء لغة الحوار بين كافة الأطراف بما يصب فى صالح الجميع وأن يؤخذ القرار وفق الرأى الجمعى والمشاورة لتحقيق الصالح العام.

مشيرًا إلى أن عضو الاتحاد فى أى كلية أو فى الاتحاد العام هو همزة الوصل بين الطلاب والإدارة العليا داخل الكلية وداخل الجامعة ككل.

مشددا ً على أن عضوية مجلس اتحاد الطلاب العام أو اتحادات الكليات ليس من قبيل الوجاهة أو التفاخر وإنما هى فرصة حقيقية لمن يحمل هذه المسؤولية لاكتساب المهارات والخبرات باعتبار أنها ترسخ ثقافة العمل العام وتؤهله ليكون عضوًا فاعلًا داخل المجتمع يخدم وطنه .

و نبه لأهمية أن تعرف كل لجنة من لجان الاتحاد الأدوار المنوطة بها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها ضمن برنامج وخطة عملها، مقدمًا عددًا من الأمثلة عن الأدوار الهامة للجان الاتحاد، كما فى اللجنة الاجتماعية والتى ترتكز مهمتها الأساسية على تقديم خدمات التكافل وتوزيعها بطريقة عادلة، مثلما أن لجنة النشاط الرياضى لا يقتصر دورها على إقامة المسابقات والمباريات فقط وإنما تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بشكل عام لتصبح أسلوب حياة.

و أضاف أن عضوية الاتحاد ليست أمر هينًا وإنما هى مسؤولية سيحاسب كل فرد عليها أمام الله وأمام المجتمع الجامعي.

وعبر عن سعادته بدخول كليات جديدة فى السباق الانتخابى وهما كليتى الإعلام والطب البيطري.

كما أشار فى حديثه مع الطلاب إلى صفحة "وصل صوتك أسأل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب " على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والتى تعد نافذة مباشرة للتواصل معه بشكل شخصى ومباشر وفى إطار الأعراف الجامعية المحترمة.

وأعرب عن أمله فى الاتحاد الجديد وأنه سيمارس مهامه ومسؤولياته كما ينبغى وفق خريطة واضحة مبنية على الاستقامة.

وتشكل مجلس اتحاد طلاب جامعة عين شمس للعام الجامعى 2022/ 2023 بلجانه السبع بأغلبية لطلاب من أعضاء أسرة من أجل مصر المركزية، وذلك على النحو التالي:

*لجنة الأسر الطلابية العليا

أمين اللجنة: أحمد رمضان محمد عمر، كلية التجارة.

أمين مساعد: عبد الرحمن محمد عبد السلام، كلية العلوم.

*اللجنة الاجتماعية العليا

أمين اللجنة: عمر عبد العزيز، كلية التربية النوعية.

أمين مساعد: عبد الرحمن محمد محمد، كلية الآداب.

*اللجنة الفنية العليا

أمين اللجنة: زياد محمد صديق، كلية الحقوق.

أمين مساعد: محمود هانى، كلية الألسن.

* اللجنة الرياضية:

أمين اللجنة: محمد صبحى عبد الدايم، كلية التربية.

أمين مساعد: محمد منصور عبد المنعم، كلية العلوم.

* لجنة الجوالة العليا:

أمين اللجنة: عبد الرحمن محمد عبد السلام، كلية العلوم

أمين مساعد: يوسف أحمد كمال، كلية الهندسة

* اللجنة الثقافية العليا والإعلام

أمين اللجنة: الطالب على حسن على، كلية الهندسة.

أمين مساعد: مصطفى محمد، كلية الزراعة.

*اللجنة العلمية العليا

أمين اللجنة: محجوب محمد محجوب، كلية الصيدلة.

أمين مساعد: يوسف أحمد سليمان، كلية الطب.