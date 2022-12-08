82% نسبة الختان بين السيدات المتعلمات.. و95% بين غير المتعلمات

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة فاطمة زناتى المشرف العام على المسح الصحى للأسرة المصرية، عن أن البحوث أشارت إلى أن هناك ارتباط بين التعليم وممارسة الختان، موضحة أن كلما ارتفع مستوى تعليم السيدة كلما قلت نسبة الختان بين السيدات، وهذا ما أكدته النتائج، حيث وصلت نسبة الختان بين السيدات الحاصلات على مستوى تعليم عال إلى 82%، بينما وصلت النسبة إلى 95% بين السيدات غير المتعلمات.

وأكدت على أن نسبة الختان حاليا بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج، فى الفئة العمرية ما بين 15 إلى 49 سنة 86%، بينما بلغت نسبة الختان بين الفتيات من سن 0 إلى 19 سنة 14%، ووصلت نسبة من لديهم النية للختان إلى 13%، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يصل الإجمالى إلى 27%؜ أو 30%، ونأمل أن تصل النسبة إلى 20% و15% وذلك أن بذلك جهود أكبر للقضاء على هذه الظاهرة، وهذا مؤشر لصناع القرار بأن نسبة الـ14% قد تزداد عن ذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، الذى عقد اليوم، تزامنا مع حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ونيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والسيدات أعضاء اللجنة وممثلى الجهات الشريكة.