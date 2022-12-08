شكرا لقرائتكم خبر عن 10% نسبة الختان المتوقعة فى المجتمعات الحضرية والوجه البحرى و32% فى الوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة فاطمة زناتي المشرف العام على المسح الصحي للأسرة المصرية، عن أن نسبة الختان المتوقعة فى المجتمعات الحضرية والوجه البحري بلغت 10%، بينما بلغت نسبة الختان المتوقعة فى محافظات الوجه القبلي 32%.

وأشارت إلى أن المحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري أقل في نسبة الختان، كما أن ممارسة الختان في المحافظات الحدودية منخفض جدا ومنها مطروح التي تعد من أقل المحافظات التي يمارس فيها الختان، مؤكدة على أن المشكلة مازالت في محافظات الوجه القبلي وبعض محافظات الوجه البحري.

وقالت إن نسبة الختان المتوقعة بين الأمهات المتعلمات تعليم عال أو لهم تعليم سنوى 18%، وترتفع النسبة للأمهات غير المتعلمات إلى 46%، مؤكدة على أن التعليم يؤثر بشكل كبير في توجهات الأفراد وفكرهم وحياتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، الذي عقد اليوم، تزامنا مع حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ونيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدات أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الشريكة.