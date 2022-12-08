شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تنفيذ 75% من منظومة المخلفات الصلبة بـ42 موقعا و87 محطة وسيطة ومتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم تنفيذ اعمال منظومة المخلفات البلدية الصلبة، بنسبة 75% وتضمنت المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية الآمنة.

واوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن هذه الأعمال التى تم تنفيذها شملت رفع التراكمات من حوالى 42 موقع ، كما تم توريد محطات وسيطة متحركة وصل عددها إلى 87 محطة، كما تم إنشاء 18 محطة وسيطة ثابتة.

وقالت وزيرة البيئة: "أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات ركزت على دور الإدارة الرشيدة للمخلفات من أجل الحد من تزايد آثار التغيرات المناخية، خاصة فى ظل دور مصر كرئيس لمؤتمر المناخ الحالي COP27، الذى سلط الضوء لأول مرة في مؤتمرات المناخ على إدارة المخلفات، باعتباره مكون رئيسى للحد من آثار التغيرات المناخية، حيث قدم رسالة هامة للعالم، حول أهمية ملف المخلفات وتأثيره فى حجم الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، وأهمية التعاون ونقل التكنولوجيات الحديثة للدول لمعالجته.