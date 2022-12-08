شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة 9 مدافن صحية للمخلفات بمحافظات مصر.. بتكلفة مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ملف المخلفات الصلبة، من الملفات التى اولتها الدول اهتمام شديد خلال الفترة الأخيرة، وتم وضع منظومة متكاملة للعمل على الملف بشكل فعال، تم تنفيذ ثلاثة مراحل من هذه المنظومة، ومؤخرا تم توقيع عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، ورصد تكلفة قدرها مليار جنيه، بمشاركة البيئة والتخطيط والتنمية المحلية.

وتشمل المرحلة الرابعة من منظومة المخلفات تنفيذ 9 مدافن صحية آمنة، اثنين منهم بمحافظة مطروح بمنطقة العلمين وسيوة، ومدفن بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، وثلاثة مدافن بمحافظة البحر الأحمر بمناطق القصير وحلايب وشلاتين، ومدفن بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء، واثنين بمحافظة سوهاج بمدينتى سوهاج وجهينة.

المرحلة الرابعة أيضا تضمنت إزالة ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات الصلبة بجميع المحافظات والتى وصلت كميتها لحوالى 2.1 مليون طن .