شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدين يسر وليس عسر والعالم المتمكن يلجأ للتيسير والجاهل يلجأ للتشدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن معظم الإشكالات الفكرية والحياتية والتعقيدات جاءت نتيجة عدم التفرقة بوضوح بين الثوابت والمتغيرات، فالنصوص الثابتة قطعية لا تتغير.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش افتتاح الدورة العلمية المتخصصة لأئمة دولة الجزائر بالقاعة الرئيسية الكبرى بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية.

كما أكد وزير الأوقاف، أن الدين يسر وليس عسر، وأن العالم المتمكن يلجأ للتيسير والجاهل يلجأ للتشدد على الناس في الدين، ولذلك أخطر شيء المتصدرين للفتوى من غير العلماء، فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لم يأمرنا بالتشدد بل كل النصوص تؤكد على أهمية التيسير.

ويضم وفد أئمة دولة الجزائر 19 عالمًا من أئمة وقيادات وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، وهم:

1. الشيخ/ فارس المانع وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

2. الشيخ/ هشام بوناب وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

3. الشيخ/ مخدوم بن زيان وكيل وزارة الشئون الدينية والأوقاف

4. الشيخ/ محمد الأمين الحسني وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

5. الشيخ/ رضوان تليلي وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

6. الشيخ/ محمد بن زيطة وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

7. الشيخ/ عبد السلام حاذقي وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

8. الشيخ/ عبيدة بن عمرة وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

9. الشيخ/ سفيان بو مزواد وكيل أوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

10. الشيخ/ يحيى دوبة رئيس مصلحة الإرشاد الديني بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

11. الأستاذ/ مراد مساوي مفتش إدارة أملاك وقفية

12. الأستاذ/ خالد قراين مفتش إدارة أملاك وقفية

13. الشيخ/ عبد الرحمن مهيدي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

14. الشيخ/ سيدي محمد زكري إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

15. الشيخ/ العيد بن بداري إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

16. الشيخ/ خليفة بشاطة إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

17. الشيخ/ مصطفى راشدي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

18. الشيخ/ عبد القادر مولاي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف

19. الشيخ/ دحمانى حمادى إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف