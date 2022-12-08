شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنفى إضافة مادة الكيمياء لمناهج الصف الخامس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لما تردد بشأن إضافة مادة الكيمياء لمناهج ومقررات تلاميذ الصف الخامس الابتدائى بالفصل الدراسى الثانى، متابعة: المناهج كما هى دون تغيير.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا للقرار الوزارى المنظم للتقييم والدراسة فى الصف الخامس الابتدائى، بدرس الطلاب مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية" كونكت" وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقيم واحترام الأخر وأنشطة التوكاتسو والتربية الدينية وكونكت بلس، والدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية والعلوم والتربية الفنية، ولن توجد أى نية لإضافة مواد أخرى.

وأكدت الوزارة أن الصف الخامس الابتدائى دخل هذا العام ضمن الصفوف التى تستفيد من النظام الجديد للتعليم، بمناهج تم بنائها وفق المعايير العالمية، وتظهر نتائج الطلاب فى شكل ألوان إَضافة إلى أداء الطلاب 3 اختبارات فى الترم الواحد.

وكانت تداولت أخبار على صفحات وجروبات أولياء الأمور تزعم إَضافة مادة الكيمياء لمناهج الصف الخامس الابتدائى.