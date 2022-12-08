شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد بداية من اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل 2 درجة إلى 3 درجات، حيث سيستمر هذا الارتفاع حتى منتصف الأسبوع القادم بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوى في طبقات الجو العليا، سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وتقليل كميات السحب الموجودة في السماء.

أضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن معظم الكتل الهوائية قادم من الصحراء، وهو ما يجعلنا نشعر بالدفء وارتفاع درجات الحرارة في فترات النهار.

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء مائلة للحرارة على محافظات شمال الصعيد وحار على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، ولكن مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل، فإن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وملحوظ وسنشعر بالأجواء الباردة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

أشارت، إلى أن الفارق بين فترتي النهار والليل سيكون حوالي 10 درجات على القاهرة الكبرى، وسيصل إلى 12 درجة في بعض المناطق، وبالتالي يجب الحذر من هذا التباين الكبير في درجات الحرارة صباحا ومساءً وعدم الانخداع بالدفء في فترات النهار، لأننا سنشعر بالبرودة الشديدة ليلا.