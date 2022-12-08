شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : المديريات والإدارات تحدد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد المديريات التعليمية والإدارات مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث من المقرر أن تبدأ الاختبارات نهاية الشهر الجارى لبعض صفوف النقل، ويتم استكمال امتحانات الترم الأول حتى 26 يناير المقبل، فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة الالتزام بالمواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى أثناء وضع جداول الامتحانات، كما وجهت الوزارة بضرورة مراعاة الإجازات الرسمية أثناء إعداد جداول الامتحانات.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب المدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، موضحة أن التقارير الخاصة بنسب الغياب الإلكتروني للمديريات والواردة إلى الوزارة عن طريق الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، تؤكد تدني نسب تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي للطلاب بجميع المراحل التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم علي المديريات التعليمية، بالتنبيه على الإدارات التعليمية، والمدارس التابعة للمديريات بضرورة تسجيل غياب الطلاب من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن متابعة التزام المدارس بتسجيل الغياب.

وأوضحت، أنه تم مخاطبة الإدارة المركزية التكنولوجيا التعليم، لمتابعة تسجيل المديريات التعليمية لغياب الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، والعرض علينا تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات.