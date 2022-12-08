شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية ترعة المريوطية فيصل لإقامة ممشى سياحى ومواقف سيرفيس حضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الأعمال النهائية لتغطية وتأهيل وتدبيش ترعة المريوطية بطول 3 كم تقريبا، في المنطقة من شارع الهرم مروراً بشارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري؛ لإنشاء ممشى حضاري وموقف سرفيس ومواقع خدمية إسوة بما تم تنفيذه بممشى المريوطية السياحي بقطاع الهرم لتحسين الصورة البصرية للطريق.

يأتي ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بتطوير وإعادة تأهيل المجارى المائية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية لتسهيل الحركة المرورية وتفتيت التكدسات المرورية.

يستهدف التطوير ضمن المرحلة الثالثة، استكمال ما شهدته المنطقة خلال المرحلتين الأولى والثانية وإنشاء مجمع مواقف حضارى فى المنطقة الرابطة بين شارع الملك فيصل ومنطقة الشيشينى والطريق الدائرى، كورنيش متطور وممشى سياحي وأماكن لانتظار السيارات ومقاعد لجلوس المارة وتخصيص أماكن لإنشاء أكشاك حضارية ومطاعم وكافيهات لخدمة زوار الممشى وجذب المستثمرين، مع مراعات إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء والإنارة الجمالية للممشى.