شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة عاجلة من هيئة الدواء للمواطنين حول الأدوية المغشوشة.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة عاجلة إلي المواطنين حول المستحضرات الدوائية المقلدة حيث تعرف الأدوية والمستحضرات المقلدة على أنها أدوية يتم تصنيعها خارج منظومة التصنيع الدوائي الشرعية، بحيث تشبه الأدوية الأصلية.

وقالت هيئة الدواء المصرية: "قد يحتوي الدواء المقلد على مواد فعالة بنسبة خاطئة، أو مكونات غير صحيحة وغير فعالة، أو قد لا تحتوى على أى مواد فعالة"​.​​

وتابعت: لو لقيت أدوية شاكك إنها مقلدة؛ ممكن تبلغ عن طريق البلاغ الإلكتروني "مخالفة" على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية https://bit.ly/2YgYv8r​​​ ، أو الخط الساخن 15301.

ونصحت هيئة الدواء المواطنين بالرجوع إلي الطبيب أو الصيدلي قبل الحصول علي أى دواء، حيث قالت: "الصيدلى هو الخبير بكل الأمور المتعلقة بالدواء وجرعاته".