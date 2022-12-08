شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد وتمكين الشباب فى المكافحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان احتفالية "اليوم العالمي لمكافحة الفساد" وذلك الأحد الموافق 11 من ديسمبر 2022 في تمام الساعه الثانية عشر ظهرا، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و بالتزامن مع إطلاق مبادرة جريس.

وتأتي الاحتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد وهو الحدث الذي أعتادت عليه جامعة حلوان منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2014 بمرحلتيها الأولى والثانية واستعدادًا وايذانا بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية 2023 : 2030 ، حيث تطلق جامعة حلوان تفعيل مبادرة GRACE ابضا الخاصة بتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد وهي مبادرة أطلقها UNODC مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة ومتابعة هيئة الرقابة الادارية المصرية والتي تهدف إلى إكساب المجتمع الدولي المعرفة والخبرة في العمل مع المعلمين والأكاديميين والشباب وسلطات مكافحة الفساد لتعزيز ثقافة رفض الفساد ويشرف على تنفيذها وزارة التعليم العالي.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذه المبادرة التي تنطلق بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تأتي لنشر ثقافة مكافحة الفساد وأسبابه وآثاره وسبل مكافحته من أجل مكافحة الفساد في مصر ومؤسسات الدولة المصرية، وتعريف الجميع بأهم التشريعات والقوانين وأهم الاجهزة الرقابية، واستعراض أستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، وحقوق الانسان واستعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتقديم نظرة عامة علي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة والنزاهة والشفافية والمسائلة والمحاسبة والرقابة الوقائية والمانعة في مواجهه الفساد الإداري، أهمية مكافحة الفساد وضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحوكمة التى تعد من أساسيات الحياة المؤسسية في التعليم العام والتعليم العالي بالجامعات حيث تحرص الجامعة على تطبيق هذه المعايير والمبادئ في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وقد شرعت الجامعة في تطبيق هذه المعايير منذ طرح الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد 2014: 2018 واستطاعت تنفيذ بعض أهدافها و تحقيق العديد من الأنشطة والإنجازات على مختلف المستويات التعليمية والإدارية بالجامعة، بما يضمن جودة العملية التعليمية، كما التزمت الجامعة بتفعيل المرحلة الثانية لاستراتيجية مكافحة الفساد 2019 : 2022 وبرهن علي ذلك تنفيذها للعديد من الأنشطة والممارسات المطلوبة فى هذا الصدد ، كما شرعت الجامعة فى اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية وتفعيل التحول الرقمى بما يحقق النزاهة والشفافية في أرجائها، ويجري الان الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة.

وأوضح الدكتور وليد السروجى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة يهتم بصورة كبيرة للعمل على نشر ثقافة التصدى لتلك الظاهرة داخل وخارج اسوار الجامعة حيث أن قطاع البيئة معنى بتلك القضية المجتمعية وتسعي الجامعة أيضا لنشر ثقافة المكافحة وسبل الوقاية من الفساد في المجتمع المحيط وفي القوافل التي تنظم لحياة كريمة، وغيرها والتوعية بأضرار الفساد على حياة المواطنين وضرورة مكافحته وذلك من خلال العديد من الدورات التدريبية والندوات للعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والقيادات والطلاب، وكذلك نشر المواثيق الأخلاقية ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، فالوعي هو أول سبل الوقاية وهو ما تسعى إليه الجامعة هذه الفترة توازيا مع استىاتيجية حقوق الانسان

كما أوضحت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة أن جامعة حلوان استعدت للاحتفالية بإطلاق مبادرة GRACE بعدة مسابقات فنية واجتماعية وورش عمل للطلاب وندوات توعوية للموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، لنشر الميثاق الأخلاقي لكل فئة منهم وماراثون رياضي تحت شعار "نحو عالم متحد ضد الفساد"، وكذلك يتم خلال الاحتفالية عمل فقرات فنية، ورياضية وثقافية وتوعوية وذلك في احتفالية تجمع بين أنشطة الكليات المختلفة وغيرها والتي تتفرد بها جامعة حلوان، ويتم تقديم عروض من كلية التربية الرياضية، وفقرات غنائية من كلية التربية الموسيقية، وعقد معرض فني للطلاب من الكليات المتخصصة وغير المتخصصة، وفقرات شعر وإعلان للفائزين وتكريمهم.

هذا بالإضافة إلى عرض اطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة وجهود الجامعة لتنفيذ في تنفيذ المراحل السابقة للاستراتيجية، هذا بالإضافة إلى تقديم محاضرات وندوات عن مكافحة الفساد .