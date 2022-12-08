شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصل أسوان لتفقد مشروعات حياة كريمة ويفتتح مركز التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بزيارة اليوم إلى محافظة أسوان لتفقد الموقف التنفيذي من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى مركزي نصر النوبة وكوم إمبو وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظة أسوان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة أسوان افتتاح معرض " أيادى مصر " للمنتجات التراثية واليدوية بمشاركة حوالى 100 عارض من 10 محافظات ، كما تشمل زيارة اللواء هشام آمنة لأسوان افتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بمقر ديوان عام المحافظة وعدد من المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة بما يسهم في تحسين حصول المواطنين على الخدمات من الإدارة المحلية بما يحقق رضاهم عنها .

كما سيشارك وزير التنمية المحلية مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في افتتاح مركز خدمات مصر والذي يأتى فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر ودولة الإمارات في مجال تطوير العمل الحكومى، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.