شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمة لـ421 ألف سيدة بحملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ 421 ألف و886 منتفعة خلال حملة «طرق الأبواب لتنظيم الأسرة» بمحافظة الفيوم، وذلك منذ إطلاقها في منتصف شهر أكتوبر الماضي وحتى الأول من شهر ديسمبر الجاري، يأتى هذا في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق «رؤية مصر 2030».

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى استمرار حملة طرق الأبواب بمحافظة الفيوم حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، من خلال عمل تغطية سكانية لمتابعة السيدات وتوفير الخدمة في منازلهن، سواء المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة أو غير المستخدمات، مشيراً إلى إطلاق حملة لطرق الأبواب بمحافظة أسيوط بداية من يوم 15 ديسمبر الجاري وحتى مارس 2023.

وقال"عبدالغفار" إن إجمالى الحاصلات على وسيلة خلال حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة بالفيوم، خلال تلك الفترة بلغ 138 ألف و674 منتفعة، منهم 15 ألف و383 حصلن على وسيلة لأول مرة، مشيراً إلى صرف 141 ألف و942 وسيلة متنوعة لتنظيم الأسرة.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه تم تنفيذ الندوات الإعلامية قبل وأثناء الحملة للإعلان عن الحملة ورفع وعي الجمهور بخدمات ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والأسرة، بهدف زيادة الوعى بالقضايا المتعلقة بالسكان والتأكيد على حقوق الصحة الإنجابية وضرورتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات وسائل تنظيم الاسرة، إن الوزارة قامت بتوفير الاحتياجات من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة مثل الحبوب المركبة الجيل الرابع والحبوب الأحادية الجيل الثالث، وغيرها كتدخلات جديدة للوسائل بالإضافة للوسائل التقليدية، بهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة لخفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وحفاظاً على صحة الأمهات والأطفال.

وأكدت استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.