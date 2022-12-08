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اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023

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القاهرة - سامية سيد - بدأت مديريات التضامن الاجتماعى فى تلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2023، وحتى يوم 5 يناير المقبل على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

 

وفيما يلي الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023:

 

-إقرار قانوني من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن "مديرية، إدارة اجتماعية وحدة اجتماعية" حاليا أو سابقا. 

 

ـبحث اجتماعى قصصى يظهر ظروف الحالة تفصيلا.

 

-قيد عائلى للأسرة وذلك للتأكد من صحة عدد الأبناء.

 

-جميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة.

 

-إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى للمرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة.

 

-صورة من مؤهل الأم أو صورة من شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة.

 

-صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة.

 

-صورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومى لهم.

 

-صورة من قسيمة الزواج أو صورة شهادة الوفاة للأرملة.

 

-صورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقة.

 

-صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

-عدد 2 صورة شخصية للمرشحة حديثة ملون.

 

-التأكيد على أن يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح للمرشحة - هاتف محمول.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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