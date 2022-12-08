شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلي الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023:
-إقرار قانوني من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن "مديرية، إدارة اجتماعية وحدة اجتماعية" حاليا أو سابقا.
ـبحث اجتماعى قصصى يظهر ظروف الحالة تفصيلا.
-قيد عائلى للأسرة وذلك للتأكد من صحة عدد الأبناء.
-جميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة.
-إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى للمرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة.
-صورة من مؤهل الأم أو صورة من شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة.
-صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة.
-صورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومى لهم.
-صورة من قسيمة الزواج أو صورة شهادة الوفاة للأرملة.
-صورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقة.
-صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة.
-عدد 2 صورة شخصية للمرشحة حديثة ملون.
-التأكيد على أن يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح للمرشحة - هاتف محمول.