شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 500 ألف حالة وفاة بالأنفلونزا سنويا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الأنفلونزا تتسبب في حدوث حالات وفاة تتراوح بين 250 إلى 500 ألف حالة حول العالم كل عام.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في منشور اليوم إنها تنصح بتلقي اللقاح لتقوى المناعة وتحمي المواطنين من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، وتابعت: اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن أنواع الأنفلونزاالموسمية التى تنتشر في مصر والعالم، وقالت: تتفرع فيروسات الأنفلونزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة، وتابعت: يعد هذا النمط من فيروس الأنفلونزا الأخطر إذ إنه وحده قد يتسبب في جوائح وتفشيات بالملايين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تنقسم فيروسات الإنفلونزا من النمط B إلي سلالتين، وتابعت: فيروسات الأنفلونزا الموسمية B,A هما المنتشران بين البشر.

وأوضحت وزارة الصحة، أن لقاح الأنفلونزا متوفر في الصيدليات العامة وفاكسيرا، كما أنه يساهم في خفض معدلات الاصابة بالفيروس.