شكرا لقرائتكم خبر عن ⁦جامعة حلوان تعلن أسماء رئيس ونائب رئيس الاتحاد بالكليات بانتخابات اتحاد الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان أسماء رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب على مستوى الكليات فى انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2022-2023 وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة راشد عصام مدير عام الإدارة، أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية التى تساهم فى تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مبينا أن هذه التجربة تثري خبرات الطالب وتضعه في طريق الديمقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع، كما تعمل على زيادة انتمائه للوطن، وإعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل.

وجاءت أسماء رئيس الاتحاد ونائبه بالكليات على النحو التالي:

كلية الأداب : اسماء محمود عيسى رئيس اتحاد الكلية، محمد عبد الله فوزى نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية الحقوق : عصام الدين محمد ابراهيم رئيس اتحاد الكلية، عمر عبدالعزيز محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية التجارة وإدارة الأعمال : نورسين سلامه محمود عمر رئيس اتحاد الكلية، محمد عبد العليم على عبدالعليم نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية التربية : عبد المنعم احمد عبد المنعم رئيس اتحاد الكلية، فاطمة اسلام محمد محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية الخدمة الاجتماعية : سارة طارق عبد اللطيف محمد رئيس اتحاد الكلية، بسنت خالد أحمد حجازي نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية العلوم : محمود وجيه محمود رئيس اتحاد الكلية، مينا سامح وليم اسكاروس نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى : هشام هاني محمود سيف الله رئيس اتحاد الكلية، ياسمين معتز بالله محمد السيد نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية التمريض : احمد رجب ابراهيم السيد رئيس اتحاد الكلية، احمد مجدى عبد العظيم نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الصيدلة : سارة ممدوح جودة محمد رئيس اتحاد الكلية، احمد عادل عبد المحسن نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية الطب : احمد السيد محمود رئيس اتحاد الكلية، سمية ايهاب حسين عبد الغنى نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية هندسة حلوان : حسن محمد عبد الله محمد رئيس اتحاد الكلية، عمر اشرف حلمى احمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية الاقتصاد المنزلى : اسلام حسن أحمد رئيس اتحاد الكلية، اية علاء صابر محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية التكنولوجيا والتعليم : محمد احمد على رئيس اتحاد الكلية، اسراء سامى جمال نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية التربية الرياضية بنين : ممدوح حاتم ممدوح رئيس اتحاد الكلية، يوسف ياسر غريب نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية التربية الرياضية بنات : نورا جمال محمد رئيس اتحاد الكلية، نورهان هانى محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية السياحة والفنادق : ابراهيم خالد خيرى رئيس اتحاد الكلية، زياد سليمان احمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية التربية الموسيقية : مؤمن مجدى عبد الصادق رئيس اتحاد الكلية، هايدى عثمان احمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية .

كلية التربية الفنية : بيتر سامر صبري رئيس اتحاد الكلية، هاجر احمد محمد عبد المقصود نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الفنون الجميلة : محمود يوسف سعد محمد رئيس اتحاد الكلية، نادين عبد الحليم يوسف نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية هندسة المطرية : يحيى اسلام محمد رئيس اتحاد الكلية، رضوى حسن محمد نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

كلية الفنون التطبيقية : ساندي سمير ويصا رئيس اتحاد الكلية، كريم عادل يوسف عبد اللطيف نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022.