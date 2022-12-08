شكرا لقرائتكم خبر عن ختام انتخابات الاتحادات الطلابية اليوم بانتخاب رؤساء اتحاد الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات اليوم، الخميس، لإجراء انتخابات أمناء اللجان ومُساعديهم على مستوى ، ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر 2022.

والجدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية انطلقت يوم الاحد الماضى حيث تم الانتهاء في 317 كلية وذلك بنسبة 72% من عدد الكليات لشغل 4438 مقعدا لعضوية اللجان المختلفة علي مستوي الكليات بالانتخابات والتزكية، وتبقى 128 كلية أجريت بها انتخابات الإعادة أمس.

وكان الدكتور طايع عبداللطيف قال أن العدد النهائي المُعلن للطلاب المشاركين بالانتخابات الطلابية لهذا العام يفوق الأعداد التي شاركت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة الانتخابات من مقر قطاع الأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على عرض إدارة الجامعة بإقامة مقر لقطاع الأنشطة الطلابية علي مستوي الجمهورية يتبع وزارة التعليم العالي على أرض الجامعة.