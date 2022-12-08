شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يصل كوت ديفوار للمشاركة فى اجتماع دعم الغذاء والأمن الغذائى بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كوت ديفوار للمشاركة نيابة عن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى الإجتماع رفيع المستوى حول "دعم قدرة الاستدامة في مجال الغذاء والأمن الغذائي في القارة الأفريقية " والذي يعقد في مدينة ابيدجان.

ويلقى القصير كلمة رئيس الوزراء في الاجتماع، كما يعقد عدة لقاءات ثنائية في أبيدجان حول آفاق التعاون الزراعي مع بعض الوزراء والمسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأفريقية.