شكرا لقرائتكم خبر عن طوله 43.2 كم.. تعرف على تفاصيل إنشاء مترو الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة النقل فى تنفيذ خطتها لإنشاء مترو الإسكندرية وذلك ضمن خطة الدولة فى الاعتماد على وسائل الجر الكهربائي للحفاظ على البيئة وتقديم خدمة مميزة للركاب، وفى النقاط التالية نوضح تفاصيل ومراحل مترو إسكندرية. طول خط المترو بالكامل 43.2 كم بمراحله الثلاثة. سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل منفصلة. المرحلة الأولى: من أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم. المرحلة الثانية: من محطة مصر حتى المكس بطول 8 كم. المرحلة الثالثة: من المكس حتى الكيلو 21 بطول 13.5 كم. جاري اعمال الطرح والتعاقد للمرحلة الاولى. من المقرر بدء تنفيذ المرحلة الاولى في ابريل 2023. سيتم إمتداد الخط إلى أبو قير الجديدة وربطه بالخط الرابع من شبكة القطار الكهربائى السريع.