شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد بديع.. القمر البارد يزين سماء مصر اليوم ويكتمل بدرا ولمعانه 99.9٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد اليوم الخميس 8 ديسمبر مع اكتمال القمر (بدر جمادى الأول).

وأضاف تادرس: "يكون القمر عند طور البدر في وضع التقابل مع الشمس فيظهر قرص القمر بدر كامل الاستدارة في ذلك اليوم ويبلغ لمعانه 99.9%، ويشرق بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل ثم يغرب عند شروق الشمس في صباح اليوم التالي".

وتابع: "القمر يبدو لنا بدرا أيضا قبل ذلك الموعد بيوم ، وبعد ذلك الموعد بيوم (على الأقل)، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر في هذين اليومين بسهولة".

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر البارد دلالة على دخول الشتاء، كما يعرف باسم قمر الليالي الطويلة لأن ساعات الليل تكون أطول من ساعات النهار في الشتاء، كما يُعرف أيضا بقمر عيد الميلاد (الكريسماس).. ووقت إكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.