شكرا لقرائتكم خبر عن %82 من القراء يطالبون بالتوسع في إنشاء الأسواق الحضارية للقضاء على العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء الأسواق الحضارية للقضاء على العشوائية، ايد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء الأسواق الحضارية للقضاء على العشوائية.

وأيد 82% من القراء تؤيد مطالب التوسع في إنشاء الأسواق الحضارية للقضاء على العشوائية، بينما عارض 18% من القراء مطالب التوسع في إنشاء الأسواق الحضارية للقضاء على العشوائية.