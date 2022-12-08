شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة للإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية من القروض (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الفترة الأخيرة شائعات عن أنه تم الإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية من خلال قروض بنكية ، إلا ان الحكومة نفت هذا الأمر.

الشائعة

تم الإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية من خلال قروض بنكية

الحقيقة

مجلس الوزراء أكد تمويل كل مشروعات العاصمـة الإدارية بشكل مسـتقل تماما عــن الاقتراض مــن البنوك

التمويل تم مــن خلال الاعتمــاد علــى إيـرادات الشـركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين بجانب اسـتثمارات المشـروع



العاصمة الإداريه

المشـروع نجح فـي إيجـاد قيمـة اقتصاديـة للأرض المقـام عليهــا ورفــع قيمتهــا

المشروع أضــاف قيمــة اقتصاديــة للدولــة المصريــة بنحــو تريليونــي جنيــه

تجـاوزت معـدلات الإنجـاز فـي الحـي الحكومـى وحـي المـال والأعمـال 98%

وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بمنطقـة الأعمـال المركزيـة "تضـم 20 برجـا منهـا البـرج الأيقونـي" 60%

تم الانتهاء من تنفيــذ المدينــة الرياضيــة بنسبة 100%

جار العمل لتنفيذ

مدينــة الفنــون والثقافـة

الأوبـرا الجديـدة

مدينـة المعرفـة

مركـز مصـر الثقافـي الإسلامي

مستشـفى العاصمـة الإدارية الجديـدة

الحدائـق المركزيـة

المدينـة الأولمبيـة

الخدمـات التعليميـة ومـدارس وجامعـات العاصمـة الإدارية