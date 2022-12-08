شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية روفيدة.. بطلة المنتخب فى الكيك بوكس والملاكمة ووصلت لتصفيات بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روفيدة مروان كامل ابنة مركز قطور بمحافظة الغربية تلعب رياضات الكونغ فو باسم مركز شباب قطور، وكيك بوكس وملاكمة باسم نادي 23 يوليو بالمحلة، بدأت اللعب فى نهاية عام 2011، وكانت هواية عادية عندما تشجعت على ممارسة الرياضة أسوة بباقى اللاعبين، وكانت فى البداية تشاهد اللاعبين فى التمرين إلى أن قررت تمارس اللعبة وتنضم للفريق.

وقالت روفيدة لـ"الخليج 365" إنها استمرت في التدريبات حتى خاضت أول بطولة مع مركز شباب قطور عام 2014، وكانت بطولة منطقة الغربية والتي تؤهل لبطولة الجمهورية، وكانت تشارك بشكل عادي في بطولة الغربية، حتى قررت التركيز وحققت مستويات أفضل في فريق البراعم، ثم صعدت لفريق الناشئين مع لاعبين أقدم منها، وحققت معهم أول بطولة جمهورية عام 2015.

وأشارت إلى أنها انضمت لفريق الشباب عام 2017، وحققت مركز أول جمهورية، ثم أول تصفيات المنتخب، وتم ضمها لمنتخب مصر للكونغ فو منذ ذلك التاريخ.

وتابعت أنها تلعب رياضة الكيك بوكس باسم نادي 23 يوليو بعد أن تم اختيارها للعب باسم للنادي في هذه اللعبة بداية من عام 2019، وخاضت العديد من بطولات الجمهورية وحققت فيها مركز أول.

وأشارت اللاعبة روفيده كامل إلى أنها خاضت بطولة العالم للأندية، وفازت في التصفيات الخاصة بالبطولة، مبينة أنها تلعب حاليا ملاكمة باسم نادي 23 يوليو وحصلت على المركز الأول في بطولة منطقة الغربية، والتي أقيمت بنادي غزل طنطا وحققت المركز الأول فى ميزانها، وتأهلت لبطولة الجمهورية بمركز شباب المعادي وحصلت علي المركز الأول.

وأضافت اللاعبت أنها اجتهدت كثيرا وتمرنت بشكل جيد قبل المشاركة في البطولات، واستطاعت أن تحقق مراكز أولى بفضل مدربيها وتركيزها في اللعب، موضحة أنها خاضت العديد من البطولات التنشيطية سواء بمركز شباب قطور أو نادى 23 يوليو وهو ما منحها الثقة في نفسها لتحقيق النجاحات والوصول لهذه النتائج.

وأكدت أنها انضمت لمنتخب مصر للكيك بوكس، وأن الانضمام للمنتخب ليس بالأمر السهل، ولكن يحتاج مجهودا كبيرا وتدريبات كثيرة لنيل الثقة للانضمام للمنتخب الوطني، وأصبحت لاعبة أساسية في ميزانها فى المنتخب الوطني،

وأضافت أنها تستعد للمشاركة في بطولة عموم "ب" تحت 20 سنة، وستخوض تصفيات جديدة المؤهلة لبطولة العالم.

وأشارت إلى أنها حاليا بالصف الثالث الثانوي وتحاول جاهدة أن تنظم وقتها بين الدراسة والمذاكرة والتمرين، خاصة خلال الفترة الماضية، وكان تركيزها منصب على التمرين فقط، مشيرة إلى أن المدرسين يقدرون ما تقوم به ويساعدونها على مراجعة ما فاتها من دروس بسبب انشغالها فى التمرين.